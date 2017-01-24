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24 января 2017
Экономика
В Боровске строить коммунальные сети будут вскладчину
В соседнем с Обнинском Боровске городская Дума одобрила предложение администрации о внедрении инициативного бюджетирования.
Благодаря этой идее, у боровчан появляется возможность решить ряд «неподъемных» проблем с участием муниципального бюджета.
В частности горожанам предлагают осуществлять проекты по строительству канализационных и водопроводных сетей, оплачивая эти работу вскладчину в процентном соотношении 70% к 30%. Причем, большую сумму жители должны будут собрать сами или привлечь частный бизнес, после чего потребуется пройти конкурс на получение госсредств.
Стоит отметить, что проект, который в крупных городах может показаться утопией, в Боровске, большую часть которого составляют частные домовладения, он был обкатан ещё в прошлом году. Как рассказал глава администрации города Михаил КЛИМОВ, по аналогичной схеме в 2016 г. здесь провели канализацию на ул. Дзержинского.
Между тем, подобные варианты ранее рассматривались и в соседнем Балабанове, где звучали предложения создать программу по софинансированию строительства детских игровых площадок за средства горожан и муниципалитета. Однако пока местная Дума не решилась на такой шаг.
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