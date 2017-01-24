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24 января 2017
ЖКХ
Боровские чиновники демонстрируют «коммунальную импотенцию»!
Те, кто годами привык работать «на расслабоне», спокойно осваивая бюджетные деньги, оказались к ней попросту не готовы.
- Мы живем в России, здесь такая зима всегда считалась нормой, непонятно, почему нельзя было организовать нормальную уборку территорий в режиме «здесь и сейчас». Это показатель того, что власть наша неспособна быстро и решительно действовать в экстренной ситуации, - негодуют читатели. Таких звонков и писем в журналистам поступает в последние недели великое множество.
Но все же надо быть справедливыми. Есть чиновники, которые осознают недоработки и исправляют их, но есть и те, кто даже спустя недели после снегопадов продолжают «спать» в своих кабинетах.
На недавней планерке областного правительства вице-губернатор Алексей НИКИТЕНКО раскритиковал уборку снега в двух городских округах – Калуге и Обнинске. Причем, ругал чиновник местных мэров не за места общего пользования – дороги, которые в этих городах находятся во вполне сносном состоянии, - речь шла о внутридворовых проездах, вотчине управляющих компаний.
Знал бы Алексей Викторович, что творится на центральных магистралях в районных центрах, причем не в каких то депрессионных поселениях, а в передовых – например, в Боровске, - то, вряд ли поднял бы тему городов.
Если была бы в областном центре доска позора, то на верхнем ее месте красовался бы центр Боровского района – культурный исторический город с двумя-тремя главным улицами. Не убрать которые – значит расписаться в коммунальной импотенции властей.
Дороги эти и так узкие, а вдоль них по сей день красуются снежные сугробы почти с человеческий рост! Никаких отмазок, вроде «нет денег у муниципалитета» здесь приниматься не может, ибо вывозить снег зимой – святая обязанность любой местной власти.
Тем более, когда речь идет о туристическом кластере, одним из ключевых городов которого является Боровск. Зачем же так дескридитировать Губернатора Анатолия АРТАМОНОВА, который положил столько сил, чтобы туристы поехали в Калужскую область. Который борется за каждого инвестора!
Посмотрите на эти фотографии! Снегопад был две недели назад! Это, повторимся, районный центр! А что тогда творится в поселениях?..
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