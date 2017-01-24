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Депутаты не исключают возможность модернизации программы за поднаем жилья

24 января 2017
Социалка


Депутаты не исключают возможность модернизации программы за поднаем жилья

Программа социальной поддержки медиков и учителей вновь встала на повестке дня у депутатов, входящих в комитет по социальной политике.

Избранники народа сегодня провели первое заседание в этом году. Начальник управления соцзащиты населения Владимир ЖАРСКИЙ представил на суд парламентариев итоги последней заявочной кампании.

Как сообщил Владимир Алексеевич, компенсация в этом году получат шестнадцать медиков, половина из МРНЦ. Так же денежную выплату получат двадцать восемь учителей и четырнадцать сотрудников детских садов, и четыре представителя сферы культуры.

Благодаря жесткому критерию отбора, максимальная выплата будет достигать двенадцати тысяч рублей. Пересмотреть критерии на следующий год коллег по цеху призвала депутат Вера ПЛАШКЕВИЧ: -Из тех 19-ти человек, которым отказали, ведь за каждой цифрой стоят реальные люди. Например, в роддоме отказали двум молодым специалистам, потому что зарплата одного превысила допустимую на триста рублей, а у второго на триста пятьдесят. Сейчас эти врачи думают о том, чтобы поменять место работы.

Целесообразность пересмотра критериев оценки нуждающихся предложил рассмотреть и председатель социального комитета Владимир СВЕТЛАКОВ. Не исключил такой возможности и Владимир Жарский, а вот Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ высказался против смягчения правил: - Мы когда обсуждали этот вопрос, сразу говорили, что если ослабить критерии, то увеличится количество претендентов, и тем самым уменьшатся сами выплаты. Поэтому я считаю, что не стоит ничего менять.

Депутаты решили, что будут держать этот вопрос на контроле, и если в бюджете города появятся дополнительное финансирование на эти цели, они еще раз вернутся к правилам. В противном случае, все останется как есть.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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