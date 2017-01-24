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Депутаты ради работы не готовы прервать отдых

24 января 2017
Власть


Депутаты ради работы не готовы прервать отдых

На первом заседании социального комитета в этом году избранники народа рассмотрели, в том числе, и график своей работы.

Несостыковку в этом проходном вопросе обнаружил главный врач КБ №8 Владимир ПЕТРОВ.

- Информацию о подготовке школ к новому учебному году, мы планируем рассмотреть на сентябрьском заседании, когда это будет уже не актуально, - высказал свое мнение Владимир Александрович.

С ним согласился и председатель комитета Владимир СВЕТЛАКОВ. Однако рассмотреть этот вопрос накануне начала учебного года парламентариям так же не удастся, так как два последних летних месяца депутаты планируют, как и школьники отдыхать.

Таким образом, вместо того, чтобы выйти в середине августа и рассмотреть вопрос по существу, избранники народа решили поменять название документа. Чтобы их работа не выглядела формальностью, сентябрьское заседание комитета по социальной политике может быть посвящено итогам ремонта в школах, а не их готовности к новому учебному году.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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