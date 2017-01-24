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24 января 2017
Власть
Депутаты ради работы не готовы прервать отдых
Несостыковку в этом проходном вопросе обнаружил главный врач КБ №8 Владимир ПЕТРОВ.
- Информацию о подготовке школ к новому учебному году, мы планируем рассмотреть на сентябрьском заседании, когда это будет уже не актуально, - высказал свое мнение Владимир Александрович.
С ним согласился и председатель комитета Владимир СВЕТЛАКОВ. Однако рассмотреть этот вопрос накануне начала учебного года парламентариям так же не удастся, так как два последних летних месяца депутаты планируют, как и школьники отдыхать.
Таким образом, вместо того, чтобы выйти в середине августа и рассмотреть вопрос по существу, избранники народа решили поменять название документа. Чтобы их работа не выглядела формальностью, сентябрьское заседание комитета по социальной политике может быть посвящено итогам ремонта в школах, а не их готовности к новому учебному году.
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