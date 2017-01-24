Дмитрий Стрельцов обиделся на депутатов

В 2016 году филиал МРСК Центра и Приволжья - «Калугаэнерго» ввел в эксплуатацию 57 МВА трансформаторной мощности и 530 км линий электропередачи

Горячая вода в квартирах жителей дома девятнадцать по улице Усачева закончилась в субботу рано утром.