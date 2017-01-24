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Пока директор «Милосердия» сокращает штат, руководитель «Доверия» выбивает деньги для учреждения

24 января 2017
Социалка


Пока директор «Милосердия» сокращает штат, руководитель «Доверия» выбивает деньги для учреждения

В Обнинске два предприятия с похожей судьбой, которые занимаются социальной поддержкой детей: «Доверие» и «Милосердие».

Их финансированием занимается область. Именно из регионального бюджета каждый год центры получают деньги. Сколько их будет, зависит от количества обслуживаемых детей по итогам предыдущего года.

Год для «Милосердия» начался с сокращения сотрудников. Скандал вокруг предприятия вылез за его пределы. А потому сегодня депутаты пригласили руководителей обоих центров, чтобы прояснить ситуацию.

Однако директор «Милосердия» Оксана ОЩЕХИНА на встречу так и не пришла, а потому отдуваться за двоих пришлось руководителю «Доверия» Светлане ДРОБЫШЕВОЙ.

Однако, оказывается, у нее таких проблем нет. Конечно, ей пытались несколько лет подряд уменьшать финансирование. Но она доказывала, что оно необходимо, а потому у ее учреждения нет проблем ни с деньгами, ни с кадрами.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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