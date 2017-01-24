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24 января 2017
Социалка
Пока директор «Милосердия» сокращает штат, руководитель «Доверия» выбивает деньги для учреждения
Их финансированием занимается область. Именно из регионального бюджета каждый год центры получают деньги. Сколько их будет, зависит от количества обслуживаемых детей по итогам предыдущего года.
Год для «Милосердия» начался с сокращения сотрудников. Скандал вокруг предприятия вылез за его пределы. А потому сегодня депутаты пригласили руководителей обоих центров, чтобы прояснить ситуацию.
Однако директор «Милосердия» Оксана ОЩЕХИНА на встречу так и не пришла, а потому отдуваться за двоих пришлось руководителю «Доверия» Светлане ДРОБЫШЕВОЙ.
Однако, оказывается, у нее таких проблем нет. Конечно, ей пытались несколько лет подряд уменьшать финансирование. Но она доказывала, что оно необходимо, а потому у ее учреждения нет проблем ни с деньгами, ни с кадрами.
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