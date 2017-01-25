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Контроль за маршрутчиками будет усилен

25 января 2017
Транспорт


Контроль за маршрутчиками будет усилен

Поводом «закрутить гайки» в этом вопросе стало увеличившееся число жалоб населения на то, что частные пассажироперевозчики игнорируют расписание движения.

Об этой ситуации рассказывали и журналисты портала Obninsk.Name, подтвердила ее и начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна КРАСИКОВА.

- Жалобы на несоблюдение интервала движения на четвертом и девятом маршруте, на несоблюдение схемы движения по двадцать первому маршруту, в январе месяце стали носить системный характер, - рассказывает Анна Всеволодовна.

Специальная комиссия тут же отреагировала на недовольства горожан. Теперь в состав контрольного органа будет входить и представитель транспортной инспекции, который будет на месте фиксировать нарушения и выписывать штрафы.

По информации предоставленной начальником управления государственного автодорожного надзора по Калужской области Андреем ВАСИНЫМ, в Обнинске за несоблюдение расписания, уже привлечены к административной ответственности должностные лица на муниципальных маршрутах №4, 9, 21, 22, 23.

-Теперь мы будем проводить не одну проверку, как раньше, - комментирует ситуацию Красикова,- а по каждой жалобе в отдельности. Поступило сообщение, что маршрутки не было в 16 часов, значит, проверяем этот временной период, поступит, что не было утром, выйдем в утренние часы.

При этом в администрации города подчеркивают, что они открыты для диалога с маршрутчиками, которые жалуются, что их транспорт ходит полупустой. Но на последнюю комиссию, где рассматривался этот вопрос, предприниматели почему-то не явились.

- Расписание - это та часть, которая может корректироваться, и если такого большого количества маршруток не надо, мы готовы пересмотреть интервал движения. Но наша позиция такова, что те, кто обслуживает городские маршруты, должны строго соблюдать расписание. Сейчас в договоре указано то расписание, которое есть, поэтому если предприниматели его не меняют, пусть будут добры соблюдать, - подчеркнула Анна Красикова.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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