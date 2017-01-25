|
25 января 2017
Благоустройство
Дмитрий Заеленков испугался, что его примут за сумасшедшего
Придя к выводу, что Обнинску нужна определенная система, «парламентарии» начали перебирать возможные варианты, которые помогут содержать город в порядке регулярно, а не от случая к случаю.
Так, например, Дмитрий Заеленков предложил установить знаки, контролирующие парковку автомобилей на улицах по четным и нечетным дням. Заместитель мэра по вопросам городского хозяйства Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ в свою очередь заявил, что реализация такой идеи повлечет за собой немало финансовых затрат.
- Придется совершенствовать городскую службу эвакуации, расширять автопарк, который нужно будет содержать. А это требует немалых финансовых расходов, - пояснил Стрельцов.
Но Заеленкову, как оказалось, на протяжении всего этого времени не давала покоя собственная идея, а потому он снова взял слово.
- Я хочу прокомментировать свое предыдущее выступление, чтобы в средствах массовой информации меня не выставили каким-то сумасшедшим, который предлагает понаставить по всему городу запрещающих знаков. Я говорю о переносных знаках, которые можно транспортировать по мере необходимости, - добавил Дмитрий Николаевич.
Ну, а найдет ли предложение Заеленкова отклик в депутатских и чиновничьих рядах, покажет время.
Просмотров: 411
Последние новости из рубрики «Благоустройство» и по тэгам #депутаты, #уборка снега, #дорожные знаки, #коммуналка:
25 января 2017
Депутат Заксобрания Баталова отругала всех, кроме мэра
Вчера на заседании комитета по жилищно-коммунальному управлению больше всего внимания его участники уделили
25 января 2017
Обнинские депутаты сочли, что Краско больше всех похож на дружинника
Вчера на комитете по ЖКУ депутатам предстояло решить один элементарный вопрос: делегировать кого-то из
25 января 2017
Обнинский депутат Шатухин хотел бы занять кресло председателя
Накануне в здании городской администрации состоялся первый в этом году комитет по жилищно-коммунальному
23 января 2017
Обнинские коммунальщики боятся потопа
Как только снегопад сменился оттепелью, настала и очередь коммунальщиков бояться не снега, а воды. Так,
23 января 2017
Обнинская мэрия назвала имена местных грязнуль
Мэр Обнинска Владислав ШАПША поручил Управлению потребительского рынка и городского хозяйства провести
24 января 2017
Депутаты не исключают возможность модернизации программы за поднаем жилья
Программа социальной поддержки медиков и учителей вновь встала на повестке дня у депутатов, входящих
24 января 2017
Дмитрий Стрельцов обиделся на депутатов
На сегодняшнем заседании комитета по ЖКУ обнинского Горсобрания депутаты обсудили ситуацию по уборке
23 января 2017
«Комфорт» и «ЖКУ» не справляются с уборкой дворов
Вице-мэр по вопросам городского хозяйства рассказал на планерке администрации о ситуации с уборкой дворов
20 января 2017
Обнинских «бродяг» отправляют в Калугу
Бродячие собаки продолжают держать в страхе жителей наукограда. На этот раз в редакцию нашего новостного
19 января 2017
В Обнинске нерадивого отца заставили убирать снег
Недавно в Обнинске начал убирать улицы от снега злостный алиментщик, задолжавший своему ребенку более
Архив новостей
Самое оцененное
7 января 2017
Гостившие в Обнинске жители Сыктывкара в ужасе от увиденного здесь
Гости Обнинска, приезжавшие в наш город с детьми на
18 января 2017
В Обнинске хотят построить еще один храм!
На днях в обнинском городском музее состоялась очередная встреча местных краеведов.
4 января 2017
Жители Экодолья живут в ожидании трагедии
Вчера в районе деревни Белкино, на дороге, ведущей из Обнинска в поселок Экодолье,
Самое читаемое
Транспорт
20 января 2017
Водители маршруток боятся обнинских пассажиров!
Общество
19 января 2017
Пропавшего жителя Обнинска могли убить
Лента новостей
25 января 2017
На Жолио-Кюри
Жители...
25 января 2017
Дольщики СУ-155 снова готовят плакаты на митинг!
4...
25 января 2017
Боровчан будут убеждать проверять внутриквартирное газовое оборудование
В...
24 января 2017
Депутаты ради работы не готовы прервать отдых
На...
24 января 2017
В Боровске строить коммунальные сети будут вскладчину
В...
24 января 2017
В 2016 году филиал МРСК Центра и Приволжья - «Калугаэнерго» ввел в эксплуатацию 57 МВА трансформаторной мощности и 530 км линий электропередачи
Филиал...
24 января 2017
Житель Боровска попался в Обнинске с героином
На...
24 января 2017
В Обнинске состоится юбилейный мотокросс
28...
24 января 2017
Почти 200 килограммов свежих фруктов уничтожили в Обнинске!
Калужский...
23 января 2017
Обнинские хоккеисты громят соперников!
Минувшие...
Доска объявлений
События
84
Компьютеры
306
Работа
1125
Недвижимость
2812
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
438
Одежда
346
Животные
1044
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2414
Разное
1162
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.