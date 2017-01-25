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Депутат Заксобрания Баталова отругала всех, кроме мэра

25 января 2017
Благоустройство


Депутат Заксобрания Баталова отругала всех, кроме мэра

Вчера на заседании комитета по жилищно-коммунальному управлению больше всего внимания его участники уделили уборке городских территорий в зимний период.

Посетил заседание и вице-мэр по «коммуналке» Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, который отчитался перед «парламентариями» о проделанной работе.

Однако результативной назвать такую деятельность поспешили не все депутаты. Большинством пришли к выводу, что в наукограде нет определенной системы, которая бы позволила избежать «чрезвычайных» ситуаций. Так, к примеру, посетившая заседание депутат областного Заксобрания Татьяна БАТАЛОВА была настроена особенно воинственно. Пожурила она как народных избранников, так и комплекс городского хозяйства, который делит городские территории, а вместе с этим и коммунальные обязательства, что не допустимо. А вот обнинского мэра Владислава ШАПШУ Татьяна Валентиновна, наоборот, похвалила.

- Все разговоры сводятся к тому, что нужен механизм. Так давайте уже приступать к решению этого вопроса, а не говорить. Если потребуется помощь депутатов Заксобрания, то она будет. А пока коммунальщики начинают работать, только когда глава Владислав Шапша рейды проводит! А вот он молодец. Не сидит на месте, а выходит на улицу и заставляет их работать, - довольно резко прокомментировала Татьяна Валентиновна.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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