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25 января 2017
Власть
Обнинские депутаты сочли, что Краско больше всех похож на дружинника
Но, как оказалось, никто из присутствовавших взять на себя дополнительные обязательства не спешил.
- Какие будут предложения? – вкрадчиво поинтересовался заместитель председателя комитета Анатолий ШАТУХИН.
Но «парламентарии», как те самые школьники, лишь потупили свои взгляды в мониторы. Разрядить обстановку решил Иван ГАЛКИН, который отметил, что в дружинники нужно послать того, кто имеет более всех связан с этим родом деятельности.
- Ну, кто конкретно? – продолжал Шатухин.
Иван Александрович в свою очередь кивнул на Сергея Краско. Тот, правда, пояснил, что ранее народная дружина действительно в какой-то степени входила в зону ответственности ГО и ЧС.
- Раньше мы их финансировали. Потом эту статью убрали, - пояснил Сергей Петрович.
Тем не менее, отклонять свою кандидатуру Краско не стал. В результате все депутаты единогласно поддержали идею Галкина. Однако подойдет ли Сергею Краско роль дружинника еще предстоит решить остальным народным избранникам в рамках заседания Городского Собрания.
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