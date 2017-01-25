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Обнинские депутаты сочли, что Краско больше всех похож на дружинника

25 января 2017
Власть


Обнинские депутаты сочли, что Краско больше всех похож на дружинника

Вчера на комитете по ЖКУ депутатам предстояло решить один элементарный вопрос: делегировать кого-то из своих рядов в состав обнинской народной дружины.

Но, как оказалось, никто из присутствовавших взять на себя дополнительные обязательства не спешил.

- Какие будут предложения? – вкрадчиво поинтересовался заместитель председателя комитета Анатолий ШАТУХИН.

Но «парламентарии», как те самые школьники, лишь потупили свои взгляды в мониторы. Разрядить обстановку решил Иван ГАЛКИН, который отметил, что в дружинники нужно послать того, кто имеет более всех связан с этим родом деятельности.

- Ну, кто конкретно? – продолжал Шатухин.

Иван Александрович в свою очередь кивнул на Сергея Краско. Тот, правда, пояснил, что ранее народная дружина действительно в какой-то степени входила в зону ответственности ГО и ЧС.

- Раньше мы их финансировали. Потом эту статью убрали, - пояснил Сергей Петрович.

Тем не менее, отклонять свою кандидатуру Краско не стал. В результате все депутаты единогласно поддержали идею Галкина. Однако подойдет ли Сергею Краско роль дружинника еще предстоит решить остальным народным избранникам в рамках заседания Городского Собрания.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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