Обнинские депутаты сочли, что Краско больше всех похож на дружинника

В 2016 году филиал МРСК Центра и Приволжья - «Калугаэнерго» ввел в эксплуатацию 57 МВА трансформаторной мощности и 530 км линий электропередачи



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