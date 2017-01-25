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25 января 2017
ЖКХ
Боровчан будут убеждать проверять внутриквартирное газовое оборудование
В соседнем с Обнинском Боровском районе власти занялись организацией контроля безопасности внутридомового газового оборудования.
На состоявшемся по этому поводу совещании было решено поручить функцию связующего звена между жителями и газовой службой местным управляющим компаниям.
Отметим, что в Балабанове, под конец 2016 года, частные коммунальщики вышли на Городскую Думу с предложением утвердить тарифы на данный вид работ. То есть УК за определенную сумму готовы были взять на себя роль посредников. Тогда ГД отказалась рассматривать вопрос только потому, что сам тариф был явно завышенным и не обоснованным. Но при уменьшении аппетита депутаты эту идею готовы были рассмотреть детально.
Теперь же тариф на услугу представят жителям муниципалитетов на общедомовых собраниях, в которых также примут участие сотрудники администраций и «Малоярославецмажрайгаз». Пока администрации делают ставку именно на эту организацию. Однако появление конкурентных организаций позволит жителям самим выбирать, кто ежегодно будет проверять их плиты и колонки. Известно, что боровская компания ООО «Строй-Белан» уже заявила о своих намерениях обучить сотрудников по профилю, чтобы получить лицензию и на право проверять газовое оборудование в квартирах.
Череда собраний стартует с средины февраля, а к маю от поселений в районе ждут полную картину настроения боровчан по отношению к новой услуге.
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