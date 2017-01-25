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На Жолио-Кюри остановки не будет

25 января 2017
Транспорт


На Жолио-Кюри остановки не будет

Жители Обнинска давно организовали несанкционированную автобусную остановку на улице Жолио-Кюри, рядом с мебельным магазином.

Заворачивающие туда с вокзала маршрутки всегда останавливаются стоящим в том месте пассажирам. А недавно они обратились в ГИБДД с вопросом: можно ли там установить остановочный павильон? Но, как выяснилось, к сожалению нельзя.

Как пояснил заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по городу Обнинску Александр СИЛЬЧЕНКО, по нормам ГОСТА расстояние между остановками должно быть не менее 400 метров и не более 800. А ближайшая к тому месту остановка – Вокзал – расположена на расстоянии 300 метров. Так что обнинцам пока придется и дальше «голосовать» водителям возле мебельного, чтобы те остановились.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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