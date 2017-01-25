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Обнинский депутат Шатухин хотел бы занять кресло председателя

25 января 2017
Власть


Обнинский депутат Шатухин хотел бы занять кресло председателя

Накануне в здании городской администрации состоялся первый в этом году комитет по жилищно-коммунальному управлению.

Напомним, что до недавнего времени кресло председателя профильного органа занимала Надежда РОЖКОВА, которой суд вынес приговор за предъявленные мошеннические действия. Правда, пока решение не вступило в законную силу, а это значит, что судьба Надежды Георгиевны как депутата пока не решена.

Тем не менее, минувшее заседание комитета по ЖКУ прошло уже без ее участия. Кресло председателя временно занял зам Рожковой Анатолий ШАТУХИН. В этой связи журналисты нашего портала поинтересовались у Анатолия Ефимовича, какие кадровые перестановки ожидают комитет в случае, если Рожкова все-таки сложит свои депутатские полномочия.

- Скажите, а вы собираетесь выдвигать свою кандидатуру на должность председателя комитета? – вопрошал журналист.

- Да. Я и до этого выдвигал свою кандидатуру, но коллеги посчитали нужным утвердить на это место более опытного человека. Как будет на этот раз, я не знаю, - прокомментировал Шатухин.

Хотя, депутат добавил, что председательские полномочия – это не что иное, как дополнительная головная боль. Правда, его она пугает мало, потому как в сфере ЖКХ он варится уже давно.

- Придется отказаться от личного времени, тем более что коммунальная стезя – дело непростое. Но, как говорится, я знал, на что иду, - резюмировал народный избранник.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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