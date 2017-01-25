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25 января 2017
Власть
Директор ДК ФЭИ подался из культуры в спорт и дружину
Начало года для обнинских депутатов ознаменовалась кадровыми рокировками.
К примеру, для директора ДК ФЭИ Дмитрия ЗАЕЛЕНКОВА готовятся сразу два назначения, причем, оба необычных на первый взгляд.
Так, сначала «культурный» Заеленков заявил, что решил податься в спорт и попросил утвердить его в состав комиссии по физкультуре. На подколки коллег, мол, «парламентария» не в ту сферу занесло, тот пояснил, что с самого начала выражал желание работать в данной комиссии, но так и не был услышан, хотя присутствовал на всех ее заседаниях, так что, речь идет о формальностях.
- То есть, вы хотите сказать, что мы вас не слышим? Или вы до нас не докричались, - ёрничал сосед Заеленкова по столу главврач КБ №8 Владимир Петров.
Тем не менее, директор ДК ФЭИ был отправлен в спорт и развеселившиеся коллеги было успокоились, но на этом карьерный рост Заеленкова не закончился. Когда настало время обсуждать кандидатуру от депкорпуса в штаб ДНД, Петров снова кивнул в сторону соседа.
- Раньше этим занимались заинтересованные лица: РАЗУМОВСКИЙ и КОЗЕЛЛО. Теперь состав депутатов новый и всем комитетам предложено выдвинуть своего человека. Если самовыдвижения не дождемся, то будем кого-то чем-то соблазнять, - пообещал Владимир НАВОЛОКИН.
Однако во что в этом деле горазд Владимир Васильевич нам так и не узнать, потому как самовыдвиженцем стал все тот же Заеленков. Очередную порцию смешков прервал он сам.
- Мне, как члену общественного совета при ОМВД по городу Обнинску, эта тема близка, - пояснил он.
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