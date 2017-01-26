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Обнинским депутатам Заксобрания серьезные вопросы не по зубам?

26 января 2017
Власть


Обнинским депутатам Заксобрания серьезные вопросы не по зубам?

Мы ругаем народных избранников за политическую аморфность и отсутствие законотворческой инициативы.

И вот, обнинские депутаты калужского Заксобрания Олег КОМИССАР и Татьяна БАТАЛОВА такой инициативой разродились, подкрепившись поддержкой главы региона Анатолия АРТАМОНОВА.

Но если вы подумали, что они решили отстоять какие-либо социальные нужды граждан или активировать разумную коммунальную реформу, то глубоко ошибаетесь.

Замахнулись областные «парламентарии» менять федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Если быть точнее, они просят придать 11-му ноября — дню окончания Великого стояния на Угре — статус государственного праздника.

В Обнинске по этому поводу организован сбор подписей. Подобные акции пройдут по всему региону.

Что ж, думается, любая инициатива имеет право быть, тем более, дополнительный выходной, подаренный областными депутатами, народ обязательно оценит, да и помнить свою историю нас учат еще со школы.

Однако, положа руку на сердце, праздников у нас и так предостаточно. А потому, интересно, более серьезные вопросы нашим депутатам попросту не по зубам, что они решили для первой своей законотворческой инициативы выбрать подобную тему, пусть, может, им и близкую? Хотя, может, журналисты ошибаются и работа обнинских народных избранников в калужском Заксобрании кипит и они завалили Госдуму обращениями? Вот только, если это действительно так, то отчего обширный пиар их кипучей жизнедеятельности начался лишь сейчас: с Великого стояния на Угре?

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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