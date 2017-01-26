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Латать ямы этой зимой дорожникам не дают морозы

26 января 2017
Дороги


Латать ямы этой зимой дорожникам не дают морозы

Неприятным сюрпризом для обнинских автомобилистов стало появление ям на пересечении дорожного полотна по улице Белкинской и Борисоглебской.

- Вроде бы только летом сделали этот круг, - возмущается, позвонивший в редакцию портала Obninsk.Name автомобилист Николай П., - и опять дорога разбита. Причем если в морозный день, ямы видно, то в слякоть их просто не замечаешь, поэтому гробишь свою машину. Неужели дорожники ждут, когда кто-нибудь здесь колеса оставит?

Как пояснил журналистам начальник МПКХ Владислав УС, о неблагоприятной ситуации на этой территории ему известно, однако здесь негативную роль играет ведомственное разграничение магистралей.

- На улице Белкинской дорогу мы в ближайшее время отремонтируем, а улица Борисоглебская - это областная дорога, и за ремонт круга уже отвечает региональное Министерство дорожного хозяйства, - рассказал Владислав Юрьевич.

При этом обнинские дорожники отмечают, что в этом году их работу тормозит погода. По технологии литым асфальтом, которым заливают ямы в зимний период можно работать, когда температура не опускается ниже минус десяти градусов Цельсия. Поскольку эта зима выдалась морозной, коммунальщикам приходится часто ждать потепления, чтобы заняться ямами на дорогах.

Несмотря на то, что пока обнинские дороги разрушены не сильно, директор МПКХ Владислав УС прогнозирует, что к весне из-за погодных условий ям на дорогах будет больше, чем обычно: - У нас очень много снега, с городских территорий он худо-бедно вывозится, а с частных территорий нет.

Однако дорожники обещали приложить максимум усилий, чтобы облегчить жизнь автомобилистов и поддерживать состояние городских дорог на должном уровне.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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