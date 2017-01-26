|
26 января 2017
ЖКХ
Жители Обнинска чудят с отоплением
В Обнинске, в многоэтажном доме на Курчатова, 40, случилась очередная коммунальная авария.
От растерянности жители этого дома даже взялись вызвать спасателей МЧС. Но в итоге приехали сантехники аварийно-диспетчерской службы города.
Как выяснилось, жильцы одной из квартир самовольно установили у себя на лоджии батарею отопления. А если быть точнее, то они вывели туда отопительный прибор из кухни, решив, что там и так тепло. Однако такие действия являются серьезным нарушением, и они привели к тому, что батарею из-за очень низкой температуры наружного воздуха попросту разорвало. Ведь лоджия все равно не может нагреться так, как комната. А январь в этом году все-таки холодный. Вот и сегодня температура в Обнинске с ночи опустилась до 23 градусов мороза.
Жителям этого дома еще повезло, что нарушители проживают на первом этаже. Иначе вода текла бы не на улицу, а в чьи-то квартиры. Правда, несколько часов у соседей по стояку было отключено отопление на кухне. Но в настоящее время авария уже устранена.
Просмотров: 635
Последние новости из рубрики «ЖКХ» и по тэгам #отопление, #морозы, #батарея:
26 января 2017
В Балабанове предложили перекрыть аварийную КНС активными депутатами
Больше недели в соседнем с Обнинском Балабанове КНС на гагаринском поле льет через край отходы жизнедеятельности
24 января 2017
Фасады домов в старом городе обяжут красить в один цвет
Начальник управления архитектуры и градостроительства Ольга ЛАПИНА рассказала о дополнениях в правила
24 января 2017
После статьи в газете в сиротский дом в «Молодежном» нагрянула комиссия
Об этом журналистам портала Obninsk.Name рассказала жительница дома номер девять Анна БИГИНИНА.
Откуда
24 января 2017
Боровские чиновники демонстрируют «коммунальную импотенцию»!
Настоящая русская зима, которая впервые за несколько лет «обрадовала» жителей ЦФО обильными снегопадами,
25 января 2017
Боровчан будут убеждать проверять внутриквартирное газовое оборудование
В соседнем с Обнинском Боровском районе власти занялись организацией контроля безопасности внутридомового
23 января 2017
В Обнинске самая низкая собираемость взносов за капремонт
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области подвел итоги ушедшего года. По оценкам
23 января 2017
В Обнинске жители новостройки все выходные просидели без горячей воды
Горячая вода в квартирах жителей дома девятнадцать по улице Усачева закончилась в субботу рано утром.
23 января 2017
Обнинские управляющие компании отказались от 35 домов
Как рассказал вице-мэр по вопросам городского хозяйства Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, несколько управляющих компаний
24 января 2017
Дмитрий Стрельцов обиделся на депутатов
На сегодняшнем заседании комитета по ЖКУ обнинского Горсобрания депутаты обсудили ситуацию по уборке
23 января 2017
В Обнинске муниципальная УК обошла частные
Несмотря на то, что в текущем году жители Обнинска в целом недовольны работой своих управляющих компаний
Архив новостей
Самое оцененное
7 января 2017
Гостившие в Обнинске жители Сыктывкара в ужасе от увиденного здесь
Гости Обнинска, приезжавшие в наш город с детьми на
18 января 2017
В Обнинске хотят построить еще один храм!
На днях в обнинском городском музее состоялась очередная встреча местных краеведов.
16 января 2017
Обнинск готовится к войне?
К тому, что у нас кладут асфальт местами и немного, чтоб всякий оккупант на подступах застрял, мы уже
Самое читаемое
Транспорт
20 января 2017
Водители маршруток боятся обнинских пассажиров!
Силовики
19 января 2017
Обнинскую миграционную службу вновь возглавила женщина
Лента новостей
27 января 2017
В ЗАГСе появился новый зал для бракосочетаний
Как...
26 января 2017
В Обнинске запретили водить автомобили 40 должникам
Обнинские...
26 января 2017
В Обнинске задержали преступника, находящегося в межгосударственном розыске
При...
25 января 2017
На Жолио-Кюри
Жители...
25 января 2017
Дольщики СУ-155 снова готовят плакаты на митинг!
4...
25 января 2017
Дмитрий Заеленков испугался, что его примут за сумасшедшего
Накануне...
24 января 2017
Депутаты ради работы не готовы прервать отдых
На...
24 января 2017
Депутаты не исключают возможность модернизации программы за поднаем жилья
Программа...
24 января 2017
В Боровске строить коммунальные сети будут вскладчину
В...
Доска объявлений
События
84
Компьютеры
306
Работа
1125
Недвижимость
2815
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
438
Одежда
346
Животные
1044
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2414
Разное
1162
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.