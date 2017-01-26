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Жители Обнинска чудят с отоплением

26 января 2017
ЖКХ


Жители Обнинска чудят с отоплением

В Обнинске, в многоэтажном доме на Курчатова, 40, случилась очередная коммунальная авария.

От растерянности жители этого дома даже взялись вызвать спасателей МЧС. Но в итоге приехали сантехники аварийно-диспетчерской службы города.

Как выяснилось, жильцы одной из квартир самовольно установили у себя на лоджии батарею отопления. А если быть точнее, то они вывели туда отопительный прибор из кухни, решив, что там и так тепло. Однако такие действия являются серьезным нарушением, и они привели к тому, что батарею из-за очень низкой температуры наружного воздуха попросту разорвало. Ведь лоджия все равно не может нагреться так, как комната. А январь в этом году все-таки холодный. Вот и сегодня температура в Обнинске с ночи опустилась до 23 градусов мороза.

Жителям этого дома еще повезло, что нарушители проживают на первом этаже. Иначе вода текла бы не на улицу, а в чьи-то квартиры. Правда, несколько часов у соседей по стояку было отключено отопление на кухне. Но в настоящее время авария уже устранена.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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