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26 января 2017
Криминал
В Обнинске задержали преступника, находящегося в межгосударственном розыске
При несении службы в районе Привокзальной площади сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание на подозрительного мужчину, который по визуальным признакам находился в состоянии алкогольного опьянения.
Для дальнейшего разбирательства 47-летний уроженец одной из соседних республик был доставлен на стационарный пост полиции, где в результате проверки по базам данных выяснилось, что он находится межгосударственном розыске за грабеж. Как оказалось, в 2009 году, находясь в московском метро, он похитил цепочку. По окончании проверки мужчина был передан инициаторам розыска.
Кроме того, на основании результатов медицинского освидетельствования его привлекли к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
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