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Жители Обнинска начали экономить на бане

26 января 2017
Общество


Жители Обнинска начали экономить на бане

С января текущего года обнинское муниципальное предприятие «Оздоровительные бани» повысило тарифы на свои услуги.

Как проинформировала его директор Вера АНТРОПОВА, сеанс в бане на улице Красных зорь до повышения стоил 300 рублей, а теперь 400. А в бане на улице Королева цены и того выше: было 450 рублей, стало 550.

Многие жители Обнинска признаются, что сейчас уже перестали ходить в парилку из-за дороговизны.

– За эти деньги я лучше куплю себе лишний пакет молока, – признался нам обиженный завсегдатай этого заведения пенсионер Виталий Николаевич.

Но сама Вера Федоровна сокращения числа посетителей не заметила.

– Клиентов у нас меньше не стало, – заверила она. – Тем более, сейчас банный сезон. А жители ждали этого повышения и были к нему готовы. Все-таки три с половиной года наши цены оставались прежними.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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