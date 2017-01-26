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26 января 2017
Происшествия
На Киевской трассе сбили подростка
ДТП произошло в районе деревни Максимовки, куда по краю опасного для пешеходов шоссе направлялся паренек.
С многочисленными травмами пострадавшего доставили в местную больницу. Врачи диагностировали у него ушибы и сотрясение мозга.
Кстати, подобные случаи на «Киевке» происходят нередко. Там время от времени сбивают пешеходов. Дело в том, что рейсовые автобусы до некоторых населенных пунктов ходят всего четыре-пять раз в день. И многие на них не успевают. Поэтому люди, не имеющие автомобиля, вынуждены добираться домой пешком.
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