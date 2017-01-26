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На должность начальника ОМВД по г. Обнинску претендует уже один кандидат

26 января 2017
Силовики


На должность начальника ОМВД по г. Обнинску претендует уже один кандидат

Вопрос назначения нового начальника ОМВД по городу Обнинска находится уже в стадии завершения.

Об этом корреспонденту нашего портала сообщил сегодня представитель пресс-службы УМВД по Калужской области Сергей МУХАНОВ.

Как он пояснил, некоторое время назад кандидатов на эту должность было несколько, но в настоящее время таковой уже один.

– Я пока не могу назвать его фамилию, потому что материалы кандидата все еще находятся в Москве, и он проходит последнюю стадию согласования, – пояснил Муханов.

Так что, если все пройдет гладко, в самое ближайшее время мы узнаем имя нового начальника обнинского отдела внутренних дел. Пока что временно исполняет его обязанности Борис ЖУКОВ.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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