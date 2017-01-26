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26 января 2017
Силовики
На должность начальника ОМВД по г. Обнинску претендует уже один кандидат
Об этом корреспонденту нашего портала сообщил сегодня представитель пресс-службы УМВД по Калужской области Сергей МУХАНОВ.
Как он пояснил, некоторое время назад кандидатов на эту должность было несколько, но в настоящее время таковой уже один.
– Я пока не могу назвать его фамилию, потому что материалы кандидата все еще находятся в Москве, и он проходит последнюю стадию согласования, – пояснил Муханов.
Так что, если все пройдет гладко, в самое ближайшее время мы узнаем имя нового начальника обнинского отдела внутренних дел. Пока что временно исполняет его обязанности Борис ЖУКОВ.
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