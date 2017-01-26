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В Обнинске запретили водить автомобили 40 должникам

26 января 2017
Силовики


В Обнинске запретили водить автомобили 40 должникам

Обнинские судебные приставы недавно пришли к выводу, что очень действенной мерой в отношении должников наряду с запретом на выезд заграницу является и ограничение в праве управления транспортным средством.

Так, в прошлом году садиться за руль своих автомобилей обнинские приставы запретили 40 должникам. И почти все они уже оплатили свои задолженности. Удалось даже взыскать более 100 тысяч рублей у злостного неплательщика алиментов. Мужчина подрабатывал частным извозом и, как только ему запретили управлять своим автомобилем, он тут же перечислил все деньги на счет бывшей жены.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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