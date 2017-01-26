В Балабанове предложили перекрыть аварийную КНС активными депутатами

Больше недели в соседнем с Обнинском Балабанове КНС на гагаринском поле льет через край отходы жизнедеятельности двух микрорайонов города.

Справиться с этой проблемой оперативно эксплуатирующее очистные сооружения ГП "Калугаоблводоканал" не в состоянии, а потому вонючий ручей выплыл уже за пределы Балабанова, посягнув своим смрадом на соседнее сельское поселение совхоз Боровский.





