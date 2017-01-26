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26 января 2017
ЖКХ
В Балабанове предложили перекрыть аварийную КНС активными депутатами
Справиться с этой проблемой оперативно эксплуатирующее очистные сооружения ГП "Калугаоблводоканал" не в состоянии, а потому вонючий ручей выплыл уже за пределы Балабанова, посягнув своим смрадом на соседнее сельское поселение совхоз Боровский.
Сегодня депутаты Городской Думы пригласили на очередной разговор руководство ГП, однако на официальное приглашение откликнулся лишь начальник балабановского участка госпредприятия. Отвечая на возмущенные вопросы парламентариев, местный "водяной" заявил, что на проблемную КНС можно поставить насос большей мощности, но когда к этому решению, требующему финансирования, придет его руководство, он сказать не может.
На такие слова депутат Николай ГУСЕВ парировал радикальным предложением.
- Если "водоканал" не может привести канализацию в порядок, давайте её перекроем! Возьмем самых активных депутатов, да и остальных тоже, позовем хорошую прессу...- начал развивать мятежный план парламентарий.
Однако коллеги идею не поддержали, зато решили озвучить безобразное отношение к городу со стороны ГП "Калугаоблводоканал" губернатору Анатолию АРТАМОНОВУ, приезд которого ожидают 13 февраля на отчет главы администрации Боровского района Ильи ВЕСЕЛОВА в районном Доме культуры.
Стоит отметить, что это далеко не единственный вопрос, который может подпортить воздух на докладе молодого чиновника, поскольку проблем, которые требуют незамедлительного участия со стороны района и области в Балабанове много.
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Последние новости из рубрики «ЖКХ» и по тэгам #Боровскийрайон, #Калугаоблводоканал, #канализация, #проблема Отправлено с Начало переадресованного сообщения От Светлана Зацаринная Дата января г Кому Антон Суханов Тема НА САЙТ:
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