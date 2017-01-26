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В обнинской детской школе искусств № 1 нашли нарушения!

26 января 2017
Власть


В обнинской детской школе искусств № 1 нашли нарушения!

Сегодня на заседании бюджетного комитета председатель контрольно-счетной палаты Геннадий АРТЕМЬЕВ рассказал о проверке детской школы искусств №1.

Ревизия выявила ряд нарушений. Так, к примеру, часть светильников, установленных согласно акту, на самом деле отсутствовали на своих местах.

Кроме того, годовая дебиторская отчетность представлена с нарушениями, недоработки есть и в части соответствия закону о закупках (44-ФЗ).

Геннадий Артемьев сообщил, что учреждению предъявлены рекомендации по устранению недочетов, после чего школу искусств ожидает повторная проверка.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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