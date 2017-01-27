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27 января 2017
Строительство
Застройщика микрорайона «Зеленый остров» суд признал банкротом
С иском против застройщика обнинского микрорайона «Зеленый остров» в очередной раз обратился «Сбербанк».
Вердикт суда в этот раз был неутешительным. Компанию «Комфортный город» признали банкротом, причем решение вступило в силу в зале суда. Так же было назначено конкурсное производство.
Для дольщиков, которые уже два года не могут добиться, чтобы строительство сдвинулось с мертвой точки, этот день, конечно, станет своеобразным рубежом. Однако гарантии, что решения суда не будет обжаловано у людей нет. И даже если, апелляционная инстанция оставит все без изменений, сама процедура затянется.
При этом люди, оплатившие, как оказалось, несуществующие квартиры не теряют надежды на положительный исход дела. Обманутые дольщики собираются митинговать, и требовать от представителей власти обратить внимание на их проблему. Однако надежды на то, что этот вопрос удастся урегулировать быстро, у дольщиков сегодня нет.
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