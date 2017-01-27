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27 января 2017
В ЗАГСе появился новый зал для бракосочетаний
Предназначен он для граждан, которые не хотят регистрироваться в салоне бракосочетаний.
В основном это возрастные пары, а также имеющие грудных детей или большой срок беременности. По словам Лидии Алексеевны, в новом помещении уже состоялось шесть бракосочетаний, и молодожены остались довольны созданной здесь красивой и уютной обстановкой.
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