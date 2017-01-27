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Руководство «Карповки» нарушило закон!

27 января 2017
Экология


Руководство «Карповки» нарушило закон!

Нарушение законодательства в области охраны труда в НИФХИ имени Карпова выявила Калужская прокуратура по исполнению законов на особо режимных объектах.

Проверяющий установили, что сотрудники института, чьи условия труда квалифицируются, как вредные и особо опасные не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты. В соответствии с приказом Минздрава России, все кто работает с урановой рудой или заняты изготовлением топлива для ядерных реакторов, а так же те кто работает в загрязненных условиях, должны обеспечиваться специальной одеждой, обувью, и другими индивидуальными средствами защиты.

Так же в нарушении федерального закона, руководством НИФХИ имени Карпова не проведена оценка условий труда сотрудников.

Спецпрокуратура внесла представление в адрес генерального директора предприятия об устранении нарушений. В отношении главного инженера НИИ возбуждено дело об административном правонарушении.

Материалы с представлениями по результатам проверки направлены в Государственную инспекцию труда в Калужской области. Именно это ведомство установит степень вины должностных лиц.

Устранение нарушений находится на контроле спецпрокуратуры.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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