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27 января 2017
Экология
Руководство «Карповки» нарушило закон!
Нарушение законодательства в области охраны труда в НИФХИ имени Карпова выявила Калужская прокуратура по исполнению законов на особо режимных объектах.
Проверяющий установили, что сотрудники института, чьи условия труда квалифицируются, как вредные и особо опасные не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты. В соответствии с приказом Минздрава России, все кто работает с урановой рудой или заняты изготовлением топлива для ядерных реакторов, а так же те кто работает в загрязненных условиях, должны обеспечиваться специальной одеждой, обувью, и другими индивидуальными средствами защиты.
Так же в нарушении федерального закона, руководством НИФХИ имени Карпова не проведена оценка условий труда сотрудников.
Спецпрокуратура внесла представление в адрес генерального директора предприятия об устранении нарушений. В отношении главного инженера НИИ возбуждено дело об административном правонарушении.
Материалы с представлениями по результатам проверки направлены в Государственную инспекцию труда в Калужской области. Именно это ведомство установит степень вины должностных лиц.
Устранение нарушений находится на контроле спецпрокуратуры.
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