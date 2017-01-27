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27 января 2017
ЖКХ
Дома в старой части Обнинска решили покрасить в цвет охры
В частности, у Романа АНЦИФЕРОВА возник вопрос по поводу новых требований к ремонту жилых домов в старом городе, фасады которых теперь должны быть единого цвета охры, а крыши окрашены в коричневый цвет.
Как рассказал Роман Георгиевич, в ближайшее время должна начаться конкурсная процедура по капитальному ремонту по нескольким домам этого района. Поэтому возникает вопрос, учтены ли новые требования в проектной документации по данным работам?
Правда по словам вице-мэра по градостроительству Андрея КОЗЛОВА, в тех домах, где такой ремонт уже идет или должен вот-вот начаться, успеть согласовать эти дополнения не представлялось возможным, однако все равно удалось решить этот вопрос.
- У нас были дружеские разговоры с подрядчиками и все это восприняли адекватно и выполнили пожелания. Теперь после внесения этих изменений, у нас появляется возможность при согласовании технического задания ссылаться на правила застройки и землепользования и не просить, а требовать их соблюдения, - рассказал Андрей Петрович.
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