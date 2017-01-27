Обнинск
Новости
Дома в старой части Обнинска решили покрасить в цвет охры

27 января 2017
ЖКХ


Дома в старой части Обнинска решили покрасить в цвет охры

Обнинские депутаты обсудили дополнения в правила городской застройки и землепользования.

В частности, у Романа АНЦИФЕРОВА возник вопрос по поводу новых требований к ремонту жилых домов в старом городе, фасады которых теперь должны быть единого цвета охры, а крыши окрашены в коричневый цвет.

Как рассказал Роман Георгиевич, в ближайшее время должна начаться конкурсная процедура по капитальному ремонту по нескольким домам этого района. Поэтому возникает вопрос, учтены ли новые требования в проектной документации по данным работам?

Правда по словам вице-мэра по градостроительству Андрея КОЗЛОВА, в тех домах, где такой ремонт уже идет или должен вот-вот начаться, успеть согласовать эти дополнения не представлялось возможным, однако все равно удалось решить этот вопрос.

- У нас были дружеские разговоры с подрядчиками и все это восприняли адекватно и выполнили пожелания. Теперь после внесения этих изменений, у нас появляется возможность при согласовании технического задания ссылаться на правила застройки и землепользования и не просить, а требовать их соблюдения, - рассказал Андрей Петрович.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

Все статьи
автора
Просмотров: 185
Поделиться:

Последние новости из рубрики «ЖКХ» и по тэгам #ремонт, #правила, #согласование:


27 января 2017

В Обнинске коммунальные аферисты стали действовать по-новому
В Обнинске мошенники, незаконно зарабатывающие деньги на установке в квартирах жителей сомнительных приборов...
27 января 2017

В Белкино люди опять остались без света
В очередной раз энергетики приготовили сюрприз жителям деревни Белкино. Уже более шести часов у людей...
26 января 2017

Латать ямы этой зимой дорожникам не дают морозы
Неприятным сюрпризом для обнинских автомобилистов стало появление ям на пересечении дорожного полотна...
26 января 2017

Жители Обнинска чудят с отоплением
В Обнинске, в многоэтажном доме на Курчатова, 40, случилась очередная коммунальная авария. От растерянности...
26 января 2017

В Балабанове предложили перекрыть аварийную КНС активными депутатами
Больше недели в соседнем с Обнинском Балабанове КНС на гагаринском поле льет через край отходы жизнедеятельности...
27 января 2017

Жители поселка Обнинское смеются над чиновниками
Недавно обнинские депутаты, входящие в состав комитета по ЖКУ, отметили, как замечательно в поселке Обнинское...
24 января 2017

Фасады домов в старом городе обяжут красить в один цвет
Начальник управления архитектуры и градостроительства Ольга ЛАПИНА рассказала о дополнениях в правила...
24 января 2017

После статьи в газете в сиротский дом в «Молодежном» нагрянула комиссия
Об этом журналистам портала Obninsk.Name рассказала жительница дома номер девять Анна БИГИНИНА.
Откуда...
24 января 2017

Боровские чиновники демонстрируют «коммунальную импотенцию»!
Настоящая русская зима, которая впервые за несколько лет «обрадовала» жителей ЦФО обильными снегопадами,...
25 января 2017

Боровчан будут убеждать проверять внутриквартирное газовое оборудование
В соседнем с Обнинском Боровском районе власти занялись организацией контроля безопасности внутридомового...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.