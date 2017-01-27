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ОМВД России по г. Обнинску устанавливает личности граждан на данных фотографиях.

27 января 2017
Криминал


ОМВД России по г. Обнинску устанавливает личности граждан на данных фотографиях.

К тем, кто может помочь в установлении их личностей и местонахождении, убедительная просьба сообщить по телефонам 3949811 3949826 или 102.

Конфиденциальность гарантируется.
 
 
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