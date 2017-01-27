ОМВД России по г. Обнинску устанавливает личности граждан на данных фотографиях.

Депутаты чуть не вычеркнули работу с населением из своего плана

Реклама наркотиков «висит» на одном и том же месте уже несколько месяцев

К тем, кто может помочь в установлении их личностей и местонахождении, убедительная просьба сообщить по телефонам 3949811 3949826 или 102.Конфиденциальность гарантируется.