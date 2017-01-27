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Депутаты чуть не вычеркнули работу с населением из своего плана

27 января 2017
Власть


Депутаты чуть не вычеркнули работу с населением из своего плана

Депутаты бюджетного комитета утвердили план работы на год.

В основном, как следует из названия профильного органа, рассмотренные ими документы будут касаться городской казны, налоговых и неналоговых поступлений.

Как пояснил председатель бюджетного комитета Константин ПАХОМЕНКО, проект бюджета составляется администрацией с июня по август.

- Поэтому если вы хотите, чтобы ваши предложения были включены в этот документ, то укладывайтесь в вышеуказанный период, - рекомендовал он коллегам.

В план работы народные избранники включили и совместную с контрольно-счетной палатой работу по повышению уровня финансовой дисциплины при ведении финансово-хозяйственной деятельности в городе Обнинске.

– · Это что касается бюджетного процесса и та работа, которую мы проводили в отношении муниципальных предприятий «Дом ученых», «Кинотеатр «Мир» и «Лингвоцентр», - пояснил Пахоменко, вспоминая ситуацию конца прошлого года, когда при утверждении бюджета депутаты засомневались в обоснованности субсидирования данных учреждений.

А вот пункта «Работа с обращениями» в этом списке не оказалось. Включили его лишь тогда, когда на сей факт обратила внимание депутат Елена КОРНИЛОВА.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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