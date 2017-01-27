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В Обнинске коммунальные аферисты стали действовать по-новому

27 января 2017
ЖКХ


В Обнинске коммунальные аферисты стали действовать по-новому

В Обнинске мошенники, незаконно зарабатывающие деньги на установке в квартирах жителей сомнительных приборов учета, нашли новые способы охмурять людей.

Теперь они уже не ходят по квартирам и не предлагают свои услуги с глазу на глаз, представляясь работниками МП «УЖКХ», а расклеивают повсюду свои объявления с телефонами и раскидывают соответствующие листовки. Причем, там они от имени несуществующей муниципальной городской службы «Горэнергоучет» буквально требуют в самый короткий срок позвонить по указанным телефонам и вызвать на дом мастеров по установке счетчиков по учету электроэнергии. И многие горожане уже попались на эту удочку.

Как рассказал директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, так называемые специалисты все делают хитро. Они бросают свои рекламные листовки в почтовые ящики в тот момент, когда там уже находятся квитанции об оплате за жилищно-коммунальные услуги. Поэтому у народа и складывается впечатление, что рекламу принесли из их управляющей компании.

– Но в Обнинске нет, и никогда не было муниципального предприятия «Горэнергоучет», – заверил Сергей Васильевич. – Такой компании вообще не существует. И очень обидно, что жители верят этим аферистам и втридорога оплачивают им установку приборов учета.

Кстати, цены у этих мнимых коммунальщиков действительно запредельные.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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