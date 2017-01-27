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27 января 2017
Дороги
Мужчине дали реальный срок за пьяное вождение
Жесткое наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения получил на днях житель соседнего с Обнинском Малоярославца.
Молодого мужчину во второй раз засекли за рулем в таком непотребном виде, и суд к нему был весьма строг. Нарушителя лишили свободы на целых 8 месяцев. Причем, сидеть ему придется в колонии строгого режима. Само собой, его и лишили прав – на полтора года.
Но, учитывая к каким последствиям может привести пьянство за рулем, многие в Малоярославце и в Обнинске считают это наказание вполне адекватным. Пару лет назад по этой же причине на Киевской трассе, в районе поселка Детчино, погиб 22-летний парень. Молодой человек ехал на работу после веселой вечеринки и столкнулся с большегрузом. Уж лучше бы отсидел 8 месяцев, зато был бы жив.
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