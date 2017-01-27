Реклама наркотиков «висит» на одном и том же месте уже несколько месяцев

Депутаты чуть не вычеркнули работу с населением из своего плана

А в соцсетях появилась фотография, на которой видно, как двое молодых людей на этом же месте ведут какие-то поиски… Да, и хотелось бы напомнить, что здесь же, в нескольких шагах, расположена гимназия, учащиеся которой ежедневно проходят мимо этой остановки…