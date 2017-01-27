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27 января 2017
Общество
Реклама наркотиков «висит» на одном и том же месте уже несколько месяцев
Наркоторговцы рисуют номера телефонов везде, где им вздумается: на фасадах домов, на остановках и магазинах, и даже под окнами городской администрации!
Эту тему, а точнее способы борьбы с ней довольно долго мусолили местные власти. Журналисты обсуждали ее на личных встречах с мэром, тот в свою очередь выносил проблему на общегородских собраниях. При этом говорилось, что к борьбе с наркорекламой подключат и коммунальщиков, которые должны будут замазывать опасные номера. А вице-мэр по «социалке» Татьяна ПОПОВА, помнится, говорила о том, что к борьбе с пропагандой запрещенных препаратов пора подключать волонтеров.
Но, как показывает практика, дальше разговоров дело так и не дошло. Так, например, на остановке «Площадь Преображения», что возле мэрии, подозрительный номер красуется еще с прошлого года.
А в соцсетях появилась фотография, на которой видно, как двое молодых людей на этом же месте ведут какие-то поиски… Да, и хотелось бы напомнить, что здесь же, в нескольких шагах, расположена гимназия, учащиеся которой ежедневно проходят мимо этой остановки…
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