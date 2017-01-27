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В Балабанове некому следить за городскими катками

27 января 2017
Благоустройство


В Балабанове некому следить за городскими катками

В соседнем с Обнинском Балабанове три катка в центральной части города в этом году встречают своих гостей в полной бесхозяйственности.

Самая «молодая» коробка, расположенная на улице Гагарина была залита раньше остальных и до сих пор лед здесь в довольно хорошем состоянии. Однако многочисленные осадки, не обошедшие и этот муниципалитет, при очистке катка ссыпали за борт, от чего в настоящее время там выросла настоящая снежная гора, закрывшая собой внешний борт. Кроме того, лавки, предназначенные для переобувания, сейчас буквально утонули в сугробах и представляют собой деревянные доски, лежащие на обледенелом снегу.

Новый каток, который балабановская администрация в этом году позиционировала как особую «фишку» (его разбили на площади перед городским ДК вокруг главной новогодней елки), так и не произвел ожидаемого впечатления. Сначала его несколько недель пытались залить и выровнять, а сейчас, после уборки елки с применением техники, вместо неудавшегося катка появилась снежно-ледяная бугристая площадка.



Стоит отметить, что именно из-за этого катка администрация города принесла в жертву коробку в самом центре городе – во дворе улиц Энергетиков и 1 Мая. До середины января он так и не дождался льды. Только после замечания со стороны депутатов и поддержки управляющих компаний чиновники согласились, что январь – не конец зимы, и решились его залить.

Сегодня на этой коробке ледовое покрытие есть, однако убирать снег оказалось некому. А потому внутренняя часть катка по периметру засыпана снежным сугробом. Что в этом году случилось с курирующей все сферы жизнедеятельности администрацией и Центром физкультуры и спорта, которые напрямую отвечают за эти объекты, непонятно, поскольку в прошлые годы все катки города своевременно заливали и чистили.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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