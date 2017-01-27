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27 января 2017
ЖКХ
В Белкино люди опять остались без света
Уже более шести часов у людей нет электричества и непонятно, когда свет, а вместе с ним и тепло вернется в дома.
- Это просто издевательство, - говорит обратившийся в редакцию портала Obninsk.Name пострадавший житель Валентин П.- в этом году уже просто замучили постоянными отключениями электричества. Как началось с ледяного дождя, ну тогда хоть можно было на погоду списать. А сегодня что? Люди замерзают, все продукты испортились, просто беспредел, иначе и не назовешь.
А между тем в «Калугаэнерго» сохраняют ледяное спокойствие и своей вины в случившемся не видят.
-Произошло аварийное отключение в сетях, там частично «Горэлетросети» Обнинска обслуживают, частично Боровский район. Повреждение произошло у абонента по высоковольтной линии, поэтому как только ситуация будет устранена, мы подключим электричество.
Комментировать ситуацию о том, почему до сих пор энергетики не объявили чрезвычайную ситуацию, в «Калугаэнерго» отказались.
А вот начальник обнинского МП «Горэлектросети» Андрей МАРЧЕНКО был более многословен:
- Мы свою линию проверили, и свои сети под напряжение поставили, в городе света не было всего лишь пол часа.
- Белкино это конечно головная боль, потому что там несколько хозяев. Есть наш участок, есть Боровского района, и вот такая катавасия, - рассказал Андрей Анатольевич.
При этом Марченко подчеркнул, что абоненты в Белкино подпадают под третью категорию, поэтому на устранение аварии, без объявления режима ЧС, у энергетиков есть сутки и на сегодняшний момент причина поломки еще не найдена.
- Там сети достаточно разветвленные, поэтому очень сложно отследить причину поломки, но люди работают, - заверил начальник МП «Горэлектросети».
Со всеми вопросами жители Белкино могут обращаться на телефон «горячей линии» в Обнинске по номеру 39-6-18-84.
Напомним, по результатам ликвидации последствий ледяного дождя в начале зимы в «Калугаэнерго» произошла смена руководства. Учитывая, что подобные ситуации повторяются с завидной регулярностью, видимо должны последовать очередные кадровые решения, чтобы в 21 веке люди не сидели сутками без света и тепла.
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