В Белкино люди опять остались без света

В очередной раз энергетики приготовили сюрприз жителям деревни Белкино.Уже более шести часов у людей нет электричества и непонятно, когда свет, а вместе с ним и тепло вернется в дома.- Это просто издевательство, - говорит обратившийся в редакцию портала Obninsk.Name пострадавший житель Валентин П.- в этом году уже просто замучили постоянными отключениями электричества. Как началось с ледяного дождя, ну тогда хоть можно было на погоду списать. А сегодня что? Люди замерзают, все продукты испортились, просто беспредел, иначе и не назовешь.А между тем в «Калугаэнерго» сохраняют ледяное спокойствие и своей вины в случившемся не видят.-Произошло аварийное отключение в сетях, там частично «Горэлетросети» Обнинска обслуживают, частично Боровский район. Повреждение произошло у абонента по высоковольтной линии, поэтому как только ситуация будет устранена, мы подключим электричество.Комментировать ситуацию о том, почему до сих пор энергетики не объявили чрезвычайную ситуацию, в «Калугаэнерго» отказались.

А вот начальник обнинского МП «Горэлектросети» Андрей МАРЧЕНКО был более многословен:

- Мы свою линию проверили, и свои сети под напряжение поставили, в городе света не было всего лишь пол часа.





Теперь подача электричества в Белкино напрямую зависит от профессионализма и расторопности энергетиков Боровского района, которым помогают обнинские специалисты.- Белкино это конечно головная боль, потому что там несколько хозяев. Есть наш участок, есть Боровского района, и вот такая катавасия, - рассказал Андрей Анатольевич.При этом Марченко подчеркнул, что абоненты в Белкино подпадают под третью категорию, поэтому на устранение аварии, без объявления режима ЧС, у энергетиков есть сутки и на сегодняшний момент причина поломки еще не найдена.- Там сети достаточно разветвленные, поэтому очень сложно отследить причину поломки, но люди работают, - заверил начальник МП «Горэлектросети».Со всеми вопросами жители Белкино могут обращаться на телефон «горячей линии» в Обнинске по номеру 39-6-18-84.Напомним, по результатам ликвидации последствий ледяного дождя в начале зимы в «Калугаэнерго» произошла смена руководства. Учитывая, что подобные ситуации повторяются с завидной регулярностью, видимо должны последовать очередные кадровые решения, чтобы в 21 веке люди не сидели сутками без света и тепла.