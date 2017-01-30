Дороги Калужской области не порадовали общественников

Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» провел анализ зависимости ДТП от плохого состояния дорожного полотна.Общественная организация создала своеобразный рейтинг регионов, оценив их по этому принципу. Так Калужская область оказалась на 29 месте из 52-х возможных.Лучшими в этом вопросе оказались пять регионов, худшими – девять, среди которых Московская область. Калужский регион оказался в числе «середнячков», но ближе к аутсайдерам. В вопросе ремонта дорог Калужская область сильно уступила своим ближайшим соседям - Тульской и Брянской области, которые заняли восьмое и десятое место соответственно.О плохом качестве ремонта дорог Калужского региона прошлой осенью заявила и Коллегия Счетной Палаты России. По оценке проверяющих, жители области не довольны даже списком ремонтируемых дорог.К слову вопрос ремонта дорог на днях подняли и обнинцы в одном из городских интернет-сообществ. В этот раз автомобилисты затронули качество дорожного полотна на дороге соединяющей первый наукоград и село Кривское. Латать ямы здесь должно областное профильное министерство, однако дождаться, когда ведомство обратит внимание на эту дорогу, водители не могут уже много лет.- Нужно просто снять асфальт до грунта, так проще будет ждать лета, - написал Станислав Р.В ответ ему другой пользователь скептически предположил, что таким образом дорожники уменьшают количество ДТП, ведь разогнаться на ямах автомобилисты не могут. Однако вряд ли такое наплевательское отношение дорожников к своей работе действительно можно назвать благом.За прошедший год в Калужской области неудовлетворительное состояние асфальтового покрытия стало причиной без малого восьмисот аварий, которые унесли жизни 108 человек, и более тысячи были ранены.