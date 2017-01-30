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Депутатская деятельность Надежды РОЖКОВОЙ может закончиться уже завтра

30 января 2017
Власть


Депутатская деятельность Надежды РОЖКОВОЙ может закончиться уже завтра

Первое официальное заседание обнинского городского Собрания нового года пройдет во вторник 31 декабря.

На повестке дня у избранников народа 24 вопроса, среди которых и прекращение полномочий Надежды РОЖКОВОЙ.

В конце декабря обнинский городской суд признал ее виновной в коррупционном преступлении и приговорил к трем годам условно. С таким «багажом» Рожкова уже не может представлять интересы своих избирателей. И у нее остается два пути: либо добровольно написать заявление о досрочном сложении полномочий, либо это решение за нее примут сами парламентарии.

Как рассказал порталу Obninsk.Name заместитель председателя обнинского городского Собрания Владимир НАВОЛОКИН, депутатам не придется выступать в этот раз в роли «карающего органа», так как необходимое заявление Надежда Георгиевна уже написала сама.

Таким образом, решение вопроса завтра сводится к простой формальности.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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