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30 января 2017
ЖКХ
Многие обнинские многоэтажки могут осиротеть
Однако на деле получается совсем иная картина. Недовольных жильцов становится все больше, а желающих взять их на обслуживание компаний – все меньше. В последнее время в Обнинске пошла такая тенденция: управляющие организации стали очень взыскательными к своим клиентам.
– Взять новые дома не проблема, – заявила нам директор ООО УК УЖКХ Мария АКУЛИЧЕВА. – Проблема – их обслуживать.
Она призналась, что в ее УК рвутся многие, но берет она далеко не всех. Вот и сейчас три дома в стадии обсуждения. Если выяснится, что они в плохом состоянии, то, вероятнее всего, от них придется отказаться.
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