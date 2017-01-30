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Многие обнинские многоэтажки могут осиротеть

30 января 2017
ЖКХ


Многие обнинские многоэтажки могут осиротеть

Обнинские чиновники от ЖКХ постоянно напоминают недовольным своими управляющими компаниями жителям о том, что те могут в любой момент расторгнуть с этими предприятиями договор обслуживания и выбрать другие УК.

Однако на деле получается совсем иная картина. Недовольных жильцов становится все больше, а желающих взять их на обслуживание компаний – все меньше. В последнее время в Обнинске пошла такая тенденция: управляющие организации стали очень взыскательными к своим клиентам.

– Взять новые дома не проблема, – заявила нам директор ООО УК УЖКХ Мария АКУЛИЧЕВА. – Проблема – их обслуживать.

Она призналась, что в ее УК рвутся многие, но берет она далеко не всех. Вот и сейчас три дома в стадии обсуждения. Если выяснится, что они в плохом состоянии, то, вероятнее всего, от них придется отказаться.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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