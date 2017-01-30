Глава администрации пообещал найти управу на автомобилистов

Отчет о проделанной работе в вопросе уборки территорий от снега на еженедельной планерке главы администрации, как всегда представил главный коммунальщик города Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ - В общем и целом по городским территориям, здесь мы проверяли и подрядчиков, которые чистят внутриквартальные проезды, могу сказать, что коммунальщики справились, - заверил Дмитрий Сергеевич.Не менее радужно обстоят дела и у управляющих компаний.- Даже УК «ЖКУ», чью работу я на прошлой неделе охарактеризовал, как неудовлетворительную, подтянулись. В общем и целом сейчас уборку ведут,- рассказал Стрельцов.Однако контроль над коммунальщиками со стороны администрации будет продолжен. Была на планерке поднята и тема автомобильного транспорта, хозяева которого игнорируют коммунальщиков.

- У меня просьба к правовому управлению. Помочь управлению городского хозяйства и проработать вопрос принудительной эвакуации транспортных средств, при проведении уборки, - поручил глава обнинской администрации Владислав ШАПША.- Давайте такие предложения сформулируем, этот вопрос стоит очень остро и без него мы вопрос наведения порядка, где бы то ни было, ни во дворах, ни на стоянках у ТЦ не решим. Потому что машины бросают, а ответственности за это нет никакой.





Конечно, понять коммунальщиков, работе которых мешает транспорт, можно. Однако абсолютно не ясно, как автомобильный транспорт можно убрать повсеместно. Получается, что автомобилистам после очередного снегопада будут предлагать забрать машину чуть ли не домой, потому что парковать ее нельзя будет везде?