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30 января 2017
ЖКХ
Глава администрации пообещал найти управу на автомобилистов
- В общем и целом по городским территориям, здесь мы проверяли и подрядчиков, которые чистят внутриквартальные проезды, могу сказать, что коммунальщики справились, - заверил Дмитрий Сергеевич.
Не менее радужно обстоят дела и у управляющих компаний.
- Даже УК «ЖКУ», чью работу я на прошлой неделе охарактеризовал, как неудовлетворительную, подтянулись. В общем и целом сейчас уборку ведут,- рассказал Стрельцов.
Однако контроль над коммунальщиками со стороны администрации будет продолжен. Была на планерке поднята и тема автомобильного транспорта, хозяева которого игнорируют коммунальщиков.
- У меня просьба к правовому управлению. Помочь управлению городского хозяйства и проработать вопрос принудительной эвакуации транспортных средств, при проведении уборки, - поручил глава обнинской администрации Владислав ШАПША.- Давайте такие предложения сформулируем, этот вопрос стоит очень остро и без него мы вопрос наведения порядка, где бы то ни было, ни во дворах, ни на стоянках у ТЦ не решим. Потому что машины бросают, а ответственности за это нет никакой.
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