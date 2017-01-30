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30 января 2017
Дороги
«Рулить» «Парконом» будет муниципалитет!
В Госдуме в первом чтении готовится принятие законопроекта, который предоставляет право региону и муниципалитету регулировать и устанавливать правила по системе «Паркон».
Как рассказал сегодня на рабочей планерке мэр Обнинска Владислав ШАПША, после первого чтения будут вноситься изменения и дополнения, которые еще больше расширят права «контроллеров» «Паркона».
- Те вопросы которые у нас возникали, нашли отклик на федеральном уровне. Нам надо обязательно поучаствовать в вопросе внесения правок и воспользоваться такой возможностью, поскольку проблема, которая на сегодняшний день решения не имеет, дошла до самой верхней ступени власти. Думаю, в этом году все изменится, - считает он.
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