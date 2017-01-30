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30 января 2017
Социалка
Обнинским пенсионерам снова «зажали» деньги на капремонт
Похоже, ситуация прошлого года, когда пожилые льготники больше семи месяцев ждали компенсационных выплат за «коммуналку» повторяется.
Вот только если в тот раз Обнинск ждал деньги из калужского Министерства, то теперь карман шире держат перед федералами. Все потому, что полномочия по выплатам данной субсидии перешли от региона в муниципалитет.
Напомним, что с прошлого года одинокие пенсионеры и пожилые семьи, которым исполнилось 70 лет, могут рассчитывать на возврат половины суммы, уплаченной ими за капремонт, а 80-летние старики получают обратно все деньги.
В 2016 году такую в прямом смысле долгожданную льготу получили 842 обнинца на общую сумму 1,3 миллиона рублей.
Однако ситуация повторяется.
Как рассказал начальник Управления соцзащиты Владимир ЖАРСКИЙ, деньги из федерального Министерства соцзащиты еще не поступили. Сколько придется ждать старикам, считающих каждую копейку, на этот раз, остается только гадать.
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