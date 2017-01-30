Обнинск
Новости
Обнинским пенсионерам снова «зажали» деньги на капремонт

30 января 2017
Социалка


Обнинским пенсионерам снова «зажали» деньги на капремонт

Похоже, ситуация прошлого года, когда пожилые льготники больше семи месяцев ждали компенсационных выплат за «коммуналку» повторяется.

Вот только если в тот раз Обнинск ждал деньги из калужского Министерства, то теперь карман шире держат перед федералами. Все потому, что полномочия по выплатам данной субсидии перешли от региона в муниципалитет.

Напомним, что с прошлого года одинокие пенсионеры и пожилые семьи, которым исполнилось 70 лет, могут рассчитывать на возврат половины суммы, уплаченной ими за капремонт, а 80-летние старики получают обратно все деньги.

В 2016 году такую в прямом смысле долгожданную льготу получили 842 обнинца на общую сумму 1,3 миллиона рублей.

Однако ситуация повторяется.

Как рассказал начальник Управления соцзащиты Владимир ЖАРСКИЙ, деньги из федерального Министерства соцзащиты еще не поступили. Сколько придется ждать старикам, считающих каждую копейку, на этот раз, остается только гадать.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

Все статьи
автора
Просмотров: 213
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Социалка» и по тэгам #социалка, #пенсионеры, #капремонт:


31 января 2017

Объявлен конкурс на должность директора «Милосердия»!
На сайте администрации появилось объявление о конкурсе на должность руководителя обнинского центра «Милосердие».
24 января 2017

Пока директор «Милосердия» сокращает штат, руководитель «Доверия» выбивает деньги для учреждения
В Обнинске два предприятия с похожей судьбой, которые занимаются социальной поддержкой детей: «Доверие»...
23 января 2017

В Обнинске самая низкая собираемость взносов за капремонт
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области подвел итоги ушедшего года. По оценкам...
24 января 2017

Депутаты не исключают возможность модернизации программы за поднаем жилья
Программа социальной поддержки медиков и учителей вновь встала на повестке дня у депутатов, входящих...
18 января 2017

Из-за ошибки в программе обнинская пенсионерка осталась без денег
По данным регионального отделения Пенсионного фонда России выплату в пять тысяч рублей, которую правительство...
30 декабря 2016

Многодетные семьи могут получить елку в подарок
На протяжении нескольких лет в Обнинске сложилась хорошая традиция, в канун Нового года дарить живые...
22 декабря 2016

Обнинская полиция призывает жителей в период новогодних праздников сохранять бдительность
Обнинские полицейские напоминают, что в преддверии новогодних праздников не исключены факты мошенничества...
22 декабря 2016

В Обнинске нашли работу для 30 инвалидов
В обнинском Центре занятости населения подвели итоги уходящего 2016 года. И самым печальным оказалось...
15 декабря 2016

Обнинские волонтеры ищут единомышленников!
Новый год уже не за горами. А это значит, что пришло время готовить подарки. Именно этим занялись обнинские...
14 декабря 2016

В Обнинске стали меньше претендовать на «льготное» жилье?
В наукограде продолжают действовать такие социальные программы, как «Жилье в кредит» и «Компенсация за...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.