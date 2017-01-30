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30 января 2017
Благоустройство
Глава обнинской администрации бросил перчатку критикам катков
Как рассказал председатель комитета по физкультуре и спорту Константин ОЛУХОВ, подобный турнир планируется провести в рамках «Веселых стартов» на катке одного из фитнес-центров. Предприниматели предоставляют площадку, а спорткомитет города берет на себя организационные вопросы.
-У меня предложение чуть шире, - заметил Шапша, - найдите общественников, которые готовы вовлечь детей в этот вид спорта. А то, когда появляются критические публикации, о том, что мало катков, понять можно. Но выйти и позаниматься с детьми есть кому?
Первыми на неудовлетворительное состояние ледовых площадок обратили внимание представители Общероссийского Народного Фронта, позже к ним присоединились и журналисты.
- У нас есть в Федерациях люди, которые душой болеют за свое дело, но может быть есть среди критиков люди, которые готовы выйти и помочь в организации этих соревнований?- продолжил Владислав Валерьевич.- Вы их пригласите и предложите, город все, что нужно со своей стороны сделал, катки залил.
На сегодняшний день на территории Обнинска, по информации предоставленной Спорткомитетом, действует одиннадцать ледовых площадок, и еще один каток рядом с четвертой школой сейчас как-раз заливается.
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