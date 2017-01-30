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Глава обнинской администрации бросил перчатку критикам катков

30 января 2017
Благоустройство


Глава обнинской администрации бросил перчатку критикам катков

Вопрос проведения соревнований дворовых команд по хоккею поднял сегодня на планерке глава обнинской администрации Владислав ШАПША.

Как рассказал председатель комитета по физкультуре и спорту Константин ОЛУХОВ, подобный турнир планируется провести в рамках «Веселых стартов» на катке одного из фитнес-центров. Предприниматели предоставляют площадку, а спорткомитет города берет на себя организационные вопросы.

-У меня предложение чуть шире, - заметил Шапша, - найдите общественников, которые готовы вовлечь детей в этот вид спорта. А то, когда появляются критические публикации, о том, что мало катков, понять можно. Но выйти и позаниматься с детьми есть кому?

Первыми на неудовлетворительное состояние ледовых площадок обратили внимание представители Общероссийского Народного Фронта, позже к ним присоединились и журналисты.

- У нас есть в Федерациях люди, которые душой болеют за свое дело, но может быть есть среди критиков люди, которые готовы выйти и помочь в организации этих соревнований?- продолжил Владислав Валерьевич.- Вы их пригласите и предложите, город все, что нужно со своей стороны сделал, катки залил.

На сегодняшний день на территории Обнинска, по информации предоставленной Спорткомитетом, действует одиннадцать ледовых площадок, и еще один каток рядом с четвертой школой сейчас как-раз заливается.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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