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Перевозчиков оштрафовали на десять тысяч

30 января 2017
Транспорт


Перевозчиков оштрафовали на десять тысяч

В Обнинске накажут перевозчиков, водители которых не соблюдают расписание движения.

Мы уже ранее сообщали о том, что интервал движения некоторых маршрутов в наукограде превышает установленные договором нормы.

Как проинформировал старший государственный инспектор Управления государственного автодорожного надзора по Калужской области Валерий ПАПУНИН, некоторое время назад от жителей города стали поступать жалобы по поводу подобных нарушений со стороны водителей маршрутов №№ 4, 9 и 22. Были проведены рейдовые проверки и факты подтвердились.

Сейчас принято решение каждого из перевозчиков оштрафовать на 10 тысяч рублей. Обнинские водители признались, что предприниматели в свою очередь накажут и их самих. А финансовая мера воздействия, как известно, самая эффективная. Так что теперь подобных нарушений в Обнинске не будет. По крайней мере, в ближайшее время не должно быть.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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