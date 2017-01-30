|
30 января 2017
Транспорт
Перевозчиков оштрафовали на десять тысяч
Мы уже ранее сообщали о том, что интервал движения некоторых маршрутов в наукограде превышает установленные договором нормы.
Как проинформировал старший государственный инспектор Управления государственного автодорожного надзора по Калужской области Валерий ПАПУНИН, некоторое время назад от жителей города стали поступать жалобы по поводу подобных нарушений со стороны водителей маршрутов №№ 4, 9 и 22. Были проведены рейдовые проверки и факты подтвердились.
Сейчас принято решение каждого из перевозчиков оштрафовать на 10 тысяч рублей. Обнинские водители признались, что предприниматели в свою очередь накажут и их самих. А финансовая мера воздействия, как известно, самая эффективная. Так что теперь подобных нарушений в Обнинске не будет. По крайней мере, в ближайшее время не должно быть.
Просмотров: 314
Последние новости из рубрики «Транспорт» и по тэгам #маршрутки, #перевозчики, #водители:
30 января 2017
Водитель обнинской маршрутки отправляет своих пассажиров в такси!
Практика показывает, что водители обнинских маршруток часто устанавливают, вероятно, какие-то свои правила
25 января 2017
Контроль за маршрутчиками будет усилен
Поводом «закрутить гайки» в этом вопросе стало увеличившееся число жалоб населения на то, что частные
24 января 2017
Обнинских водителей штрафуют за разговоры по телефону
В последнее время жители Обнинска стали чаще жаловаться на водителей маршрутных такси, которые, будучи
25 января 2017
На Жолио-Кюри остановки не будет
Жители Обнинска давно организовали несанкционированную автобусную остановку на улице Жолио-Кюри, рядом
20 января 2017
Водители маршруток боятся обнинских пассажиров!
Как рассказал нашему корреспонденту житель Обнинска Андрей, недавно он ехал на переполненной маршрутке
17 января 2017
Обнинцы часами ждут маршртуку под номером четыре
На днях в редакцию портала Obninsk.Name обратились горожане возмущенные работой общественного транспорта.
10 января 2017
В обнинских маршрутках замерзают пассажиры!
Несмотря на аномальное похолодание, жители наукограда продолжают жить обычной жизнью. Люди вынуждены
10 января 2017
Новый автобусный маршрут помогут «нарисовать» сами ворсинцы!
С 15 января в соседнем с Обнинском селе Ворсино междугородний автобус отправится по новому маршруту.
10 января 2017
В Обнинске водители плюют на закон
За прошедшие полторы недели нового 2017 года сотрудники обнинской госавтоинспекции выявили восьмерых
1 января 2017
В новогоднюю ночь таксисты подняли цены в два раза
Не только обнинские торговцы фруктов и овощей взвинтили в Новый год цены. Услуги такси в новогоднюю ночь
Архив новостей
Самое оцененное
7 января 2017
Гостившие в Обнинске жители Сыктывкара в ужасе от увиденного здесь
Гости Обнинска, приезжавшие в наш город с детьми на
18 января 2017
В Обнинске хотят построить еще один храм!
На днях в обнинском городском музее состоялась очередная встреча местных краеведов.
16 января 2017
Обнинск готовится к войне?
К тому, что у нас кладут асфальт местами и немного, чтоб всякий оккупант на подступах застрял, мы уже
Самое читаемое
Общество
19 января 2017
Пропавшего жителя Обнинска могли убить
Силовики
19 января 2017
Обнинскую миграционную службу вновь возглавила женщина
Лента новостей
31 января 2017
Балабановские автовладельцы мешают уборке дорог от снега
В...
31 января 2017
Владимир Викулин поблагодарил Надежду Рожкову
На...
31 января 2017
Жители Обнинска стали дисциплинированнее
Жители...
31 января 2017
В Обнинске появится центр по тяжелой атлетике
Мечта...
31 января 2017
Тусовка в Обнинске для жителя Малоярославца закончилась в отделении полиции
Уголовное...
30 января 2017
Пенсионер сгорел в собственном доме!
Как...
30 января 2017
В обнинской школе №16 целый класс собираются закрыть на карантин!
Если...
30 января 2017
В Обнинске хитрые воры обманули продавцов, но попали в объектив
В...
30 января 2017
За разбой в Обнинске иностранцам грозит серьезный срок
Обнинские...
Доска объявлений
События
84
Компьютеры
306
Работа
1125
Недвижимость
2819
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
438
Одежда
346
Животные
1044
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2416
Разное
1163
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.