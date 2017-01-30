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Мэр Обнинска рекомендовал чиновникам быстрее отвечать на вопросы к нему депутатов

30 января 2017
Власть


Мэр Обнинска рекомендовал чиновникам быстрее отвечать на вопросы к нему депутатов

Совсем скоро, 17 февраля, в 17:00 в Доме ученых состоится отчет мэра Обнинска Владислава ШАПШИ перед населением.

По традиции предваряет его другой доклад, когда за всё спрашивают с мэра депутаты. Соответствующее заседание Горсобрания состоится 14 февраля.

Интересующие их вопросы для конструктивности диалога «парламентарии» готовят заранее.

Народные избранники уже озвучили темы, которые хотели бы поднять на отчете перед ними мэра. В свою очередь Владислав ШАПША сегодня на рабочей планерке рекомендовал подчиненным поторопиться для подготовки ответов на поставленные перед ним вопросы.

- У нас есть обязанность в порядке взаимодействия предоставить подобные данные в Городское Собрание. Надо ускорить этот процесс, - сообщил он.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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