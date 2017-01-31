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Татьяну Котляр хотят проверить на вменяемость

31 января 2017
Политика


Татьяну Котляр хотят проверить на вменяемость

Об этом обнинская правозащитница сама рассказала журналисту портала Obninsk.Name.

Татьяна Михайловна поведал, что психиатрическая экспертиза была назначена на сегодня, о чем Котляр уведомили в телефонном звонке: - Но я отреагировала, что добровольно проходить ее не собираюсь, делайте принудительно. На том все пока и закончилось.

Татьяне Котляр вменяется в вину, что в 2015 году она зарегистрировала у себя в квартире 185 приезжих из Украины. Учитывая, что помогает иностранцам Котляр не в первый раз, и она уже фигурировала в аналогичном уголовном деле, правоохранительные органы усомнились в здоровье обвиняемой.

Принудительно заставить обнинскую правозащитницу пройти эту процедуру можно только в судебном порядке. Причем сама Котляр не исключает того, что стражи порядка воспользуются такой возможностью и будут настаивать на проверке здоровья.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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