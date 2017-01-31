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31 января 2017
Политика
Татьяну Котляр хотят проверить на вменяемость
Об этом обнинская правозащитница сама рассказала журналисту портала Obninsk.Name.
Татьяна Михайловна поведал, что психиатрическая экспертиза была назначена на сегодня, о чем Котляр уведомили в телефонном звонке: - Но я отреагировала, что добровольно проходить ее не собираюсь, делайте принудительно. На том все пока и закончилось.
Татьяне Котляр вменяется в вину, что в 2015 году она зарегистрировала у себя в квартире 185 приезжих из Украины. Учитывая, что помогает иностранцам Котляр не в первый раз, и она уже фигурировала в аналогичном уголовном деле, правоохранительные органы усомнились в здоровье обвиняемой.
Принудительно заставить обнинскую правозащитницу пройти эту процедуру можно только в судебном порядке. Причем сама Котляр не исключает того, что стражи порядка воспользуются такой возможностью и будут настаивать на проверке здоровья.
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