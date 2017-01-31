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31 января 2017
Социалка
Объявлен конкурс на должность директора «Милосердия»!
На сайте администрации появилось объявление о конкурсе на должность руководителя обнинского центра «Милосердие».
Выдвигать свою кандидатуру на пост директора желающие могут с завтрашнего дня, обратившись в мэрию. Окончание приема заявок датируется 22 февраля, а уже 27 числа этого месяца конкурсная комиссия проведет заседание по отбору кандидатов.
С чем связано объявление конкурса, журналисты нашего портала узнали у мэра Обнинска Владислава ШАПШИ.
Оказалось, все банально: решение по уголовному делу в отношении прежнего руководителя Надежды РОЖКОВОЙ судом вынесено, а потому у администрации, как у исполняющего обязанности учредителя «Милосердия», наступила обязанность назначить конкурс на должность директора центра.
Пока заявки от кандидатов не начали принимать, но в администрации рассчитывают на максимально объективную процедуру. На вопрос журналистов, надеется ли руководство города, на участие в конкурсе других лиц, или же нынешний исполняющий обязанности руководителя Оксана ОЩЕХИНА вполне устраивает чиновников, мэр ответил:
- Мы заинтересованы в том, чтобы все возможные претенденты приняли участие. Я знаю, что есть люди, которые критикуют работу нынешнего руководителя, возможно, они тоже заявят себя. «Ворота» мы открыли. Работа непростая. Руководитель должен иметь определенный кредит доверия и запас прочности для принятия решений.
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