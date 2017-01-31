|
31 января 2017
Спорт
В Обнинске появится центр по тяжелой атлетике
Мечта директора спортшколы «Квант» Николая ПЛАТОШЕЧКИНА построить в Обнинске центр по тяжелой атлетике стала еще на шаг ближе к реализации.
Напомним, эскизный проект здания был рассмотрен на градсовете еще в августе прошлого года.
А на днях разработать проект межевания и планировки территории под будущим спорткомплексом поручили Управлению архитектуры. Как пояснила журналистам его специалист Анна РАДОВИЧ речь идет о пустыре за школой №11.
В течение месяца вышеуказанный документ подготовят специалисты, после чего он будет направлен на публичные слушания.
Просмотров: 246
Последние новости из рубрики «Спорт» и по тэгам #спорт, #тяжелаяатлетика, #строительство:
30 января 2017
Ермолинские хоккеисты не проиграли за неделю ни одну из семи игр!
Бурная неделя выдалась у хоккеистов из соседнего с Обнинском города Ермолино. Открыл ее финал Кубка «Вольво»,
30 января 2017
Константин Олухов недолюбливает дворец спорта «Олимп»?
На еженедельной планерке главы администрации, о спортивных достижениях которые произошли за неделю, рассказал
23 января 2017
В память об основателе детского хоккея в Обнинске над ледовой ареной взвился флаг
В минувшую субботу на базе обнинского дворца спорта «Олимп» состоялась встреча местных хоккеистов-любителей
24 января 2017
В Обнинске состоится юбилейный мотокросс
28 января в Обнинске состоится 20-й, юбилейный мотокросс.
Соревнования пройдут традиционно в районе
23 января 2017
Обнинские хоккеисты громят соперников!
Минувшие выходные оказались насыщены спортивными мероприятиями. Как рассказал председатель спорткомитета
20 января 2017
Завтра в Обнинске состоится третий этап Кубка Обнинска по лыжным гонкам
Завтра в 10:00 на лыжероллерной трассе состоится третий этап Кубка Обнинска «Ветеранская гонка». У желающих
19 января 2017
Обнинские девушки не торопятся вставать на лыжи!
Уже во второй раз на обнинской лыжероллерной трассе состоялась «Вечерняя гонка». В соревнованиях приняли
18 января 2017
В Обнинске хотят построить еще один храм!
На днях в обнинском городском музее состоялась очередная встреча местных краеведов. Одной из тем к обсуждению
12 января 2017
Дольщики «Зеленого острова» ждут перемен
Мы уже не раз рассказывали о «замкнутом круге», в который попали люди, вложившие свои деньги в строительство
12 января 2017
Обнинские волейболистки борются за финал первенства России
Сейчас в Обнинске проходит полуфинал первенства России по волейболу среди девушек. В нем принимают участие
Архив новостей
Самое оцененное
7 января 2017
Гостившие в Обнинске жители Сыктывкара в ужасе от увиденного здесь
Гости Обнинска, приезжавшие в наш город с детьми на
16 января 2017
Обнинск готовится к войне?
К тому, что у нас кладут асфальт местами и немного, чтоб всякий оккупант на подступах застрял, мы уже
24 января 2017
После статьи в газете в сиротский дом в «Молодежном» нагрянула комиссия
Об этом журналистам портала Obninsk.Name рассказала
Самое читаемое
Транспорт
20 января 2017
Водители маршруток боятся обнинских пассажиров!
Криминал
27 января 2017
ОМВД России по г. Обнинску устанавливает личности граждан на данных фотографиях.
Лента новостей
31 января 2017
Балабановские автовладельцы мешают уборке дорог от снега
В...
31 января 2017
Владимир Викулин поблагодарил Надежду Рожкову
На...
31 января 2017
Жители Обнинска стали дисциплинированнее
Жители...
31 января 2017
Тусовка в Обнинске для жителя Малоярославца закончилась в отделении полиции
Уголовное...
30 января 2017
Пенсионер сгорел в собственном доме!
Как...
30 января 2017
В обнинской школе №16 целый класс собираются закрыть на карантин!
Если...
30 января 2017
В Обнинске хитрые воры обманули продавцов, но попали в объектив
В...
30 января 2017
За разбой в Обнинске иностранцам грозит серьезный срок
Обнинские...
30 января 2017
Ради борьбы с коррупцией глава Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ готов «слить» пьяного друга
В...
30 января 2017
Обнинский «Горгаз» скоро начнет рассылать договора на обслуживание газового оборудования
Обнинский...
Доска объявлений
События
84
Компьютеры
306
Работа
1125
Недвижимость
2819
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
438
Одежда
346
Животные
1044
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2416
Разное
1163
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.