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В Обнинске появится центр по тяжелой атлетике

31 января 2017
Спорт


В Обнинске появится центр по тяжелой атлетике

Мечта директора спортшколы «Квант» Николая ПЛАТОШЕЧКИНА построить в Обнинске центр по тяжелой атлетике стала еще на шаг ближе к реализации.

Напомним, эскизный проект здания был рассмотрен на градсовете еще в августе прошлого года.

А на днях разработать проект межевания и планировки территории под будущим спорткомплексом поручили Управлению архитектуры. Как пояснила журналистам его специалист Анна РАДОВИЧ речь идет о пустыре за школой №11.

В течение месяца вышеуказанный документ подготовят специалисты, после чего он будет направлен на публичные слушания.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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