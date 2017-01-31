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Технический директор УК «Комфорт» гораздо ответственнее своего руководителя?

31 января 2017
ЖКХ


Технический директор УК «Комфорт» гораздо ответственнее своего руководителя?

Коммунальный фронт наукограда, безусловно, далек от идеала.

Отличиться, причем, не с лучшей стороны успевают практически все местные коммунальщики, как муниципальные, так и «частники». Однако столько отрицательных баллов, сколько УК «Комфорт», в Обнинске, пожалуй, не имеет ни одна управляющая компания.

Правда, спасти тонущий корабль еще пытается новый технический директор «Комфорта» Алексей ЯЦЕНКО – именно ему приходится расхлебывать все коммунальные косяки, до которых его руководителю Ольге НАУМОВОЙ, как показывает практика, абсолютно нет никакого дела.

Так, к примеру, сегодня журналисты нашего новостного портала позвонили Алексею Семеновичу по одному актуальному вопросу, но тот поспешил начать разговор с отчета, касающегося истории дома №168, что на проспекте Ленина.

Напомним, здешним жителям уже на протяжении долгого времени приходится страдать от тошнотворного запаха, который исходит из подвального помещения. Тогда, несколько недель назад, Яценко сообщил, что его подчиненные ведут здесь активную работу по устранению засора, который и является основной причиной возникновения плохо пахнущей проблемы. Как оказалось, технический директор всерьез взялся за данный дом. Правда, пока его усилия, как признался он сам, дают мало результатов.

- Мы устраняем засор, а он через несколько дней снова образуется. Ведем ремонтные работы. Стараемся, как можем. Скоро, наверное, уже капитальный ремонт здесь проведем вместо текущего, - вздыхая, пояснил технический директор.

Яценко отметил, что ситуацию по конкретному дому они обязательно исправят, вопрос времени. Несмотря на то, что старания нового технического директора пока дают мало результатов, ему все-таки стоит отдать должное: он, по крайней мере, хоть действительно старается и не откладывает проблему в долгий ящик, даже если разговоры вокруг нее стихают. Чего нельзя сказать о действующем руководителе УК «Комфорт» Ольге Наумовой, которая уже на протяжении нескольких месяцев не выходит даже на связь с журналистами.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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