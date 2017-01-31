Обнинского водителя заподозрили в приеме наркотиков

Реклама наркотиков «висит» на одном и том же месте уже несколько месяцев

На должность начальника ОМВД по г. Обнинску претендует уже один кандидат

В Обнинске завершилась очередная операция «Нетрезвый водитель», которая в этот раз длилась три дня – с 27 по 29 января.И, как рассказали в городском отделе ГИБДД, даже за этот короткий срок в наукограде было выявлено двое нетрезвых автомобилистов. Причем, один из них отказался от медицинского освидетельствования, а второго полицейские заподозрили в приеме наркотиков. У молодого человека взяли кровь на анализ, но исследования пока не завершены.Если подозрения подтвердятся, то его, как и первого водителя, на полтора года лишат прав и оштрафуют на 30 тысяч рублей.