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31 января 2017
Силовики
Обнинского водителя заподозрили в приеме наркотиков
И, как рассказали в городском отделе ГИБДД, даже за этот короткий срок в наукограде было выявлено двое нетрезвых автомобилистов. Причем, один из них отказался от медицинского освидетельствования, а второго полицейские заподозрили в приеме наркотиков. У молодого человека взяли кровь на анализ, но исследования пока не завершены.
Если подозрения подтвердятся, то его, как и первого водителя, на полтора года лишат прав и оштрафуют на 30 тысяч рублей.
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