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Жители Обнинска стали дисциплинированнее

31 января 2017
ЖКХ


Жители Обнинска стали дисциплинированнее

Жители Обнинска стали реже заливать своих соседей.

К такому выводу пришли диспетчеры аварийно-диспетчерской службы, которые провели статистический анализ такого рода коммунальных аварий.

Если в 2015 году было зафиксировано 1635 фактов затоплений соседей, то в 2016 году эта цифра опустилась до 1320. Но число составленных работниками «аварийки» актов по этому поводу отличается уже не существенно. В 2015 году было составлено 394 акта, а в 2016-ом – 361. Как правило, данный документ необходим в суде. Отсюда напрашивается вывод, что в суд на своих нерадивых соседей подают далеко не все. Но, тем не менее, решения практически всегда принимаются в пользу пострадавших. И это как-то дисциплинирует горожан.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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